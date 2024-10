GUGLIELMOTTI a Telecolor: “Le cadute aiutano a crescere. Ripartire più forte di prima”

L’esterno rossazzurro, Davide Guglielmotti, ha commentato la partita del Catania persa contro il Latina. Ecco le sue parole ai microfoni di Telecolor:

“Dovevamo fare qualcosa in più. Non siamo riusciti a sbloccarla. Queste partite sono le peggiori da affrontare, noi potevamo giocare più velocemente per superarli, loro erano arroccati dietro. Siamo tutti dispiaciuti, una sconfitta ci può stare in questo percorso. Noi dobbiamo crescere, le cadute aiutano a crescere. Portiamo a casa il risultato negativo e cercheremo di assorbirlo per ripartire più forte. Per il futuro dobbiamo approcciare meglio alla partita ed essere più determinati nei fraseggi tra le linee. Avremo tante gare complicate da qui a fine stagione, ma noi dovremo essere bravi”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***