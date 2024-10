PAGELLE DI REPARTO | Il collettivo ha deluso le aspettative, con il Latina sconfitta meritata

Sconfitta per 1-0 del Catania, in casa, contro il Latina: segna Ercolano al 60′. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nella undicesima giornata del campionato di Serie C.

DIFESA 5.5

Non ci sono particolari sofferenze nel reparto arretrato rossazzurro, se parliamo di pressione offensiva da parte del Latina, ma è la stessa difesa catanese a “regalare” il gol del vantaggio con un clamoroso errore di Di Gennaro. Qualche spazio di troppo concesso in un paio di circostanze, ma senza conseguenze pericolose.

Il migliore in difesa:

Bethers 6 – Incolpevole in occasione del gol, pronto sulle altre conclusioni dimostrando di essere in partita.

Ierardi 6 – Temperamento e attenzione, prova a farsi vedere anche in fase offensiva. Prestazione sufficiente.

Castellini 6-, Di Gennaro 4.5

CENTROCAMPO 5.5

In mezzo al campo il Catania fa clamorosamente fatica, non riuscendo soprattutto nel secondo tempo ad aiutare difesa e attacco in maniera costante. Momenti di blackout penalizzano la squadra nei momenti cruciali della partita.

Il migliore a centrocampo:

Guglielmotti 6 – Non si arrende, corre tantissimo ma non è una domenica facile per nessuno al “Massimino”. Apprezzabile l’impegno.

Jimenez 5, Verna 5.5, Carpani 5, Anastasio 5.5, Lunetta 6, Quaini 6, Luperini sv

ATTACCO 5

Inglese spesso colto in offside, l’unico a rendersi comunque pericoloso. Per il resto davvero troppo poco contro il Latina, in un match che serviva per trovare conferme soprattutto in fase realizzativa.

Il migliore in attacco

Inglese 6 – Crea occasioni, pur trovandosi spesso in fuorigioco. Potrebbe fare di più, ma sono mancati i rifornimenti e questa, di certo, non è una sua colpa.

D’Andrea 5, Stoppa 5, Montalto 5

Allenatore

Toscano 5 – Così come tante volte si è elogiato il merito dell’allenatore di aggiustare il tiro aiutando la squadra a recuperare il risultato, stavolta va detto che la mano del tecnico non si è vista. Toscano certamente avrà da riflettere sul risultato maturato nel pomeriggio al “Massimino” contro il Latina.

