La presenza di Faggiano al “Massimino”, l’immagine più bella

“Il direttore è una figura imprescindibile, troppo importante per noi. Ci sta vicino anche in questo momento e non è scontato viste le questioni personali. Lui è persona che capisce tutti i momenti all’interno di uno spogliatoio e fuori dal campo, ti dà una mano in qualsiasi circostanza. Adesso dobbiamo solo fare il tifo per lui, che fa sempre di tutto per esserci. Anche prima di partire per Foggia è venuto da noi con le sue forze, non ce l’aspettavamo. Questo ti fa capire la persona Faggiano, vuole starci vicino a tutti i costi”. Abbiamo ripreso alcune parole di Armando Anastasio a Futura Gol per rimarcare l’importanza della figura del Direttore Sportivo Daniele Faggiano per il Catania.

L’ex dirigente della Sampdoria si è rivisto a bordo campo ed in panchina, in occasione della partita disputata contro il Latina al “Massimino”. Come un papà che vuole rimanere accanto ai propri figli, infondendogli fiducia e coraggio. Presenza accompagnata dagli applausi convinti e sinceri del pubblico. Nel contesto di un pomeriggio amaro per il gruppo guidato da Toscano, rivedere il diesse rossazzurro ha rappresentato l’immagine più bella. Squadra e tifosi etnei faranno una volta di più il tifo per lui, che sin da subito ha preso a cuore le sorti del Catania con passione e professionalità.

