CATANIA FEMMINILE: sconfitta casalinga con la Gelbison

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Alle rossazzurre guidate da Pierpaolo Alderisi non basta una prestazione apprezzabile per evitare la seconda sconfitta stagionale: poco prima della mezz’ora di gioco, nella ripresa, Gaia Vergari sfrutta il classico episodio che decide le sorti di una gara equilibrata, regalando i tre punti alla Gelbison Women seconda in classifica. Domenica 3 novembre, in programma Lecce-Catania.

Serie C Femminile – Girone C – Ottava giornata – Domenica 27 ottobre – Campo Sportivo di Nesima

Catania-Gelbison 0-1

Rete: st 28° Vergari.

Catania: 32 Trentadue; 2 Pietrini (K), 4 Lanteri (44°st 19 Sciuto), 6 Gaglio, 7 Basilotta (27°st 22 Musumeci), 9 Vitale (VK) (38°st 5 Fiorile), 10 Cammarata, 16 Milazzo (18°st 17 Brunetti), 21 Petruzzella, 75 Vetere, 92 Papaleo. A disposizione: 1 Orlando; 11 Suriano, 14 Russo, 20 Ferlito, 42 La Porta. Allenatore: Pierpaolo Alderisi.

Gelbison Women: 22 Boanda; 3 Orsi, 4 Grecu (VK), 7 Vergari, 8 Cicchinelli, 10 Romeo (K), 19 Sacco, 25 Pisani (1°st 5 Paredes), 28 Donato (11°st 21 Sesto), 90 Borrelli, 99 Avallone (25°st 77 Lanzetta). A disposizione: 20 Di Santi; 9 Valente, 11 Alvarez Olmo, 13 Boccanfuso, 17 Apolito, 24 D’Aquino. Allenatore: Emiliano Tarabusi.

Ammonizioni: Cammarata, Pietrini (C); Borrelli, Boanda (G).

Tempi di recupero: pt 1’; st 5’.

Arbitro: Pietro Sivilli (Chieti).

Assistenti: Carmelo Caruso (Acireale) e Sebastiano Calderone (Acireale).

