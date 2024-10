LA SICILIA: “Catania, un esame che vale il triplo”

Il Catania si è preparato alla gara di Foggia andando incontro “a un esame che vale il triplo: tattica, concentrazione, una sfida di nervi e di calcio. Si tratta sicuramente della partita più complicata del girone d’andata e al peso del confronto aggiungiamo il valore di un gruppo che il tecnico Capuano ha cercato di rivitalizzare”, riporta La Sicilia.

“In casa Catania Toscano, archiviate le tre vittorie di fila, ha cercato di azzerare ricordi ed euforia, come fa sempre con successo. E, allora, sarà ancora rincorsa: cura dei dettagli, idee all’insegna della rapidità e della lucidità, fase di non possesso attivata fin dall’area e fase d’attacco composita con la partecipazione di tutti i reparti”, si legge.

“Non ci saranno i tifosi etnei per un divieto che si era ipotizzato già in avvio di settimana e che nelle scorse ore è diventato ufficiale. Una prova in più di resistenza per i rossazzurri. Ieri prima della partenza per il ritiro il colloquio tra la squadra e il diesse Faggiano, che nonostante gli acciacchi non ha mai perso di vista il lavoro e il legame con ambiente e squadra. Una presenza che tutta la città avverte e che il tecnico Toscano ha anche sottolineato“, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

