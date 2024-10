Una cornice amara per l’esame di maturità del Catania: a Foggia in un clima triste per la recente tragedia

Allo stadio “Zaccheria” di Foggia contenuti importanti nella partita tra i satanelli e il Catania, programmata per oggi alle 15:00. Settimana di cordoglio e dolore per i pugliesi, colpiti dalla scomparsa di tre ragazzi in un incidente stradale mentre tornavano da una trasferta a Potenza, al seguito della propria squadra del cuore. Questa tragedia dipinge una cornice triste alla sfida tra le due squadre. Tutta Italia si è stretta in un abbraccio alla famiglia e alla città, colpita duramente da questa amara notizia. In un clima che si preannuncia surreale, sarà difficile guardare alle vicende di campo con lucidità, ma la vita va avanti e sul rettangolo di gioco le due squadre dovranno cercare di superarsi.

Per i rossazzurri è – paragonando il percorso del Catania a quello di uno studente – l’esame di maturità. Arriva in un contesto complesso e amaro da digerire come quello descritto sopra. Al cospetto della squadra foggiana, blasonata per la categoria e il cui seguito è riconosciuto, con una marcia in più dunque rispetto a molte altre realtà della Serie C, gli etnei dovranno confermare il proprio potenziale, mostrando la loro forza in trasferta e provando a portare a casa la quarta vittoria consecutiva.

Il gruppo è in crescita dal punto di vista dell’affiatamento, della tenuta fisica e atletica e della qualità del gioco. Occorrerà saggezza e capacità di lettura di ogni momento della gara, senza lasciarsi andare a nessuna distrazione che potrebbe essere fatale. L’allenatore Mimmo Toscano ha lavorato proprio sul “fattore attenzione”, puntando anche sulla tenuta difensiva il credo dei suoi ragazzi, ben disposti al sacrificio, in attesa del momento propizio per pungere e far male all’avversario di turno.

Una prova di maturità, perché arrivare alla decima giornata da squadra in lotta per il vertice della classifica è un primo segnale lanciato alle componenti del Girone C. Trovare la continuità nella conquista del massimo bottino è un fattore fondamentale su cui puntare il prossimo futuro del Catania. Bisognerà fare i conti con un Foggia determinato a regalare alla propria gente tre punti pesanti contro un grande rivale.

Sono proprio i contenuti che costellano questo match a rendere un esame probante quello che i rossazzurri dovranno affrontare domenica pomeriggio. Per questo c’è grande attesa. Peccato che quel giorno lo sport non potrà vincere, a svettare saranno i sentimenti legati alla tragedia consumatasi in terra potentina.

