LA SICILIA – Faggiano: “A calcio non si gioca solo con i piedi…”

Ieri, dopo la conclusione del match perso clamorosamente dal Catania contro il Latina allo stadio “Angelo Massimino”, il Direttore Sportivo Daniele Faggiano ha affermato: “A calcio non si gioca solo con i piedi ma anche con la testa. Può capitare ogni tanto che vada male e di questo siamo molto arrabbiati”. Parole riprese dal quotidiano La Sicilia del dirigente rossazzurro che si è affacciato in sala stampa per salutare i giornalisti regalando una battuta al volo prima che intervenisse il tecnico Domenico Toscano a commentare il risultato finale di 0-1.

