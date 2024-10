LA SICILIA – “Catania, pugno allo stomaco per tutto lo stadio. La Nord: «Meritiamo di più»”

“Le due curve stracolme come sempre, gli altri settori molto affollati. La costante al Massimino sono entusiasmo e spinta a favore della squadra. Ieri è stato soprattutto il giorno della protesta per il mancato rinvio della gara di Foggia. La Nord ha esposto uno striscione in cui non si riconosce con il calcio di oggi. Al minuto 18 la Nord, la Sud e la tribuna B hanno issato in contemporanea lenzuoli con la stessa scritta: «La morte non è uguale per tutti»”, riporta La Sicilia. Sul campo, il Catania perde “ed è un pugno allo stomaco per tutto lo stadio che, comunque, fino all’ultimo dei sei minuti di recupero accordati nel secondo tempo aveva sostenuto i propri beniamini”.

Al momento del giro di campo per i saluti, “la Sud ha incoraggiato i giocatori alla fine del match durante il tradizionale confronto che si ripete a ogni finale di sfida. La Nord, invece, ha ribattuto con una critica riassunta nello slogan urlato per primo, ovvero «Meritiamo di più» che è una sorta di cartellino giallo per una battuta d’arresto che alla vigilia in pochi avrebbero preventivato. Il saluto è un ‘combattete per noi’, uno sprone a fare meglio a Torre del Greco, tanto per cominciare. Poi in casa contro il Messina. L’unica nota lieta è stato il ritorno ai bordi del campo di Daniele Faggiano“, si legge. “Il direttore ha anche avuto un raffronto fitto e a muso duro con l’arbitro, ma il suo ‘rimprovero’ non è servito a evitare che continuasse a commettere errori”.

