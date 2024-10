LA SICILIA: “Pari con grande rimonta e tantissime recriminazioni. Il successo era alla portata”

“Con due piedi nella trappola foggiana, il Catania ha avuto carattere e forza fisica per rimontare. Alla fine il 2-2 sta anche stretto alla squadra di Toscano perchè quel rigore errato grida vendetta e anche l’errore successivo di D’Andrea, quel colpo di testa a due passi da una porta spalancata, avrebbe potuto cambiare il corso del match”, riporta La Sicilia a commento del pareggio maturato allo “Zaccheria”.

“La reazione è da grande squadra e maschera un paio di errori fatali. Chi avrebbe pronosticato un 2-2 dopo il bis di Tascone? Eppure in panca Toscano è rimasto lucido: sostituzioni al momento giusto, l’invito energico alla squadra di avanzare aggredendo gli spazi, l’ordine di alzare il volume di gioco sulla trequarti pugliese. Mimmo ordina, la squadra esegue. Quasi sempre. Ma le lacune si possono benissimo arginare”, si legge.

Dopo il mancato 2-1 di D’Andrea, il Catania non si disunisce e “trova lo spazio per attaccare ancora. A 3′ dal 90′ accorcia Inglese. Il centravanti comincia l’azione, chiede e ottiene la collaborazione di Verna e Lunetta, a quel punto la gara assume ben altre connotazioni. Il Foggia si allunga e si smarrisce, il Catania agisce con maggiore compattezza. Ci crede. Arriva meglio sulle seconde palle, accelera il gioco. Il 2-2 al 3′ di recupero è frutto di una collaborazione totale: partecipano all’azione decisiva Anastasio, Castellini, Lunetta, Inglese, con D’Andrea che serve l’assist giusto per Di Gennaro che arrivava di gran carriera dalle retrovie”.

Gli ultimi istanti del match “vedono ancora il Catania attaccare, ma non c’è più tempo. Finisce con gioia e rammarico. Senza gli alibi delle assenze croniche e quelle last minute, senza scansare le due leggerezze che hanno portato il Foggia al gol”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro aggiungendo: “Anche dopo il rigore, sul 2-0, questa squadra è rimasta in piedi. Domenica al ‘Massimino’ può serenamente battere un Latina impantanato in fondo alla classifica, ma deve restare battagliero così come ha dimostrato nel momento di estrema difficoltà”.

