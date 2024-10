VERSO CATANIA-LATINA: salta la panchina nerazzurra dopo l’ennesimo risultato negativo

Quattro ko consecutivi, 7 punti in 10 partite frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e 5 sconfitte con sole 4 reti all’attivo e 14 subite (9 nelle ultime 4 gare di campionato). Numeri che valgono l’attuale terzultimo posto in classifica del Latina e che hanno spinto la società pontina ad esonerare l’allenatore, Pasquale Padalino. Non sarà lui, dunque, a sedere sulla panchina nerazzurra domenica pomeriggio contro il Catania allo stadio “Angelo Massimino”. Latina in cerca di un sostituto che potrebbe essere l’ex Sorrento Vincenzo Maiuri, primo nome nella lista dei desideri nerazzurri.

