CARILLO (Foggia): “Forse era giusto non giocare. Catania forte, noi in controllo della gara. Potevamo fare meglio”

Il capitano del Foggia Luigi Carillo analizza la prestazione offerta contro il Catania. Queste le sue considerazioni:

“E’ difficile esprimere a parole la nostra delusione, soprattutto perchè il nostro intento era quello di dare una gioia ai ragazzi che purtroppo non ci sono più. Questa è stata la settimana più difficile per noi. Probabilmente era anche giusto non giocarla questa partita ma non è un’attenuante, la squadra ha messo tutto quello che aveva in campo, anche di più. C’è un rammarico grandissimo proprio per quello che volevamo regalre alla nostra città che ha sofferto tanto, e noi abbiamo sofferto insieme a loro. Abbiamo toccato con mano il dolore della famiglia. Bisogna lottare, non c’è tempo di piangersi addosso. Il nostro pensiero va anche a chi sta lottando per la vita, speriamo possano riprendersi“.

“Arbitraggio? La terna arbitrale a volte nelle scelte può sbagliare, noi calciatori dobbiamo soltanto pensare a quello che succede in campo. Poi una scelta sbagliata può fare la differenza ma non possiamo appigliarci a questo. Dobbimo imparare da questa gara, capire in fretta dove fare meglio, sicuramente non dal punto di vista dell’atteggiamento che è stato incredibile. Affrontavamo una squadra forte, con grande qualità davanti che ha messo tutti gli attaccanti a disposizione, sapevamo che sarebbero arrivate queste palle dentro e che il finale di gara sarebbe stato una sofferenza, noi eravamo in controllo della gara e potevamo rimanere un pò più alti, tenere qualche palla in più, fare tante cose meglio. C’è solo da lavorare”.

“Passaggio dai quattro difensori alla difesa a cinque? E’ fisiologico che quando si passa a cinque in una partita che stai vincendo ci si abbassi. Bisogna migliorare sulle mischie. Siamo stati grandiosi sulle seconde palle, poi la condizione fisica era normale che calasse un pò visto. Dopo il rigore sbagliato dovevamo avere una gestione migliore della partita, ripeto. Siamo molto rammaricati e bisogna rialzarsi. Il pareggio col Catania non deve rallentare il nostro percorso di crescita”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***