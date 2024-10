LA SICILIA: “Tre vittorie consecutive, quel filotto che può lanciare in orbita il Catania”

“La parola d’ordine è continuità. Per arrivare fino in fondo e vincere il campionato di C saranno necessarie diverse qualità. Certamente Mimmo Toscano in primis dovrà creare un gruppo solido che sappia superare gli eventuali ostacoli, e in questo senso sembra già vedersi la mano del tecnico specializzato in vittorie, ma soprattutto sarà fondamentale acquisire una caratteristica che solo le grandi squadre possono vantare, ovvero la capacità di inanellare una striscia di risultati utili consecutivi”, riporta La Sicilia.

Si sottolinea l’importanza di “evitare le cosiddette ‘montagne russe’: niente picchi di gioia seguiti da pericolose depressioni. Si dovrà impostare il navigatore e mantenere un andamento costante”, si legge. “Il Catania proviene da tre vittorie consecutive, non è cosa da poco. In questo calcio in cui si gioca tanto e ci si infortuna con regolarità, riuscire a mantenere un trend di vittorie è complicatissimo. Quasi nessuno ci riesce”, evidenzia l’articolo di Andrea Cataldo.

Lo stesso Benevento capolista, durante il suo percorso è riuscito ad ottenere “tre vittorie consecutive contro Potenza, Team Altamura e Foggia prima di crollare contro il Monopoli”. Il calendario “si diverte a tirare delle imboscate, dunque bisogna stare attenti ai facili entusiasmi” ed il Catania è chiamato a “sfruttare l’onda lunga delle vittorie”.

