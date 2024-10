CATANIA-LATINA (Video): ecco gli highlights della sfida

Catania di scena allo stadio “Angelo Massimino” contro il Latina per l’undicesima giornata del girone C di Serie C 2024/25. I rossazzurri venivano dal pari con rimonta sul campo del Foggia e sono riusciti ad allungare la striscia positiva di risultati, cedendo l’intera posta in palio agli avversari

Partita con tanti errori in fase d’impostazione. Latina che, dopo i minuti iniziali di difficoltà, regge la pressione difendendo con ordine e attaccando in contropiede. Nel corso della ripresa è proprio la formazione ospite a sbloccare la gara, trovando la via del gol al minuto 60 con il laterale destro Ercolano. La Lega Pro ha diffuso in queste ore il filmato contenente le azioni salienti della partita, pubblicato attraverso il canale ufficiale della piattaforma YouTube:

VIDEO: Catania 0-1 Latina, gli highlights

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

