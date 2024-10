QUI CATANIA: da Caserta a Torre del Greco, si punta a chiudere in bellezza il mese di ottobre

Due vittorie, un pareggio, una sconfitta con 7 reti all’attivo e 4 al passivo. In attesa del match di giovedì a Torre del Greco, questo il bilancio rossazzurro di ottobre. Un’eventuale vittoria con la Turris farebbe registrare la media esatta di 2 punti a partita per la squadra di Toscano questo mese.

Ottobre si era aperto con la vittoria esterna sul campo della Casertana per 1-3, rispondendo il Catania al momentaneo vantaggio dei padroni di casa di Mancini con le reti di Guglielmotti, Jimenez e Inglese. Poi, ancora un successo con le firme di Carpani e Inglese, avversario il Team Altamura al “Massimino” offrendo i rossazzurri una prestazione abbastanza convincente (2-0).

In seguito, pareggio in extremis a Foggia grazie alle reti di Inglese e Di Gennaro, in risposta alla doppietta di Tascone per il definitivo 2-2. Domenica, contro il Latina, serviva un risultato importante per dare continuità al percorso etneo, invece proprio Di Gennaro, decisivo allo “Zaccheria”, ha spianato la strada a Ercolano per il gol del clamoroso 0-1 del Latina a Catania. Risultato che non è cambiato fino allo scadere dei 6′ di recupero. Ora, al cospetto della Turris, si presenta la possibilità di chiudere in bellezza il mese, prima del successivo impegno ravvicinato con il Messina.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***