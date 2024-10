SERIE C: contributi minutaggio, Benevento al primo posto. Nessuna cifra assegnata al Catania

Come da regolamento, la Lega Pro mette a disposizione delle somme a titolo di contributo per le società che di domenica in domenica schierano in campo nel proprio undici titolare almeno tre juniores. Per quanto concerne il girone C di Serie C, il dato aggiornato alla settima giornata vede al primo posto nella classifica di riferimento il Benevento, percependo i sanniti quasi 140mila euro grazie alla gestione ed all’impiego dei propri giovani.

Completano il podio altri due club campani: Turris e Cavese. Cinque società restano a bocca asciutta: Audace Cerignola, Avellino, Catania, Potenza e Trapani. Tra le siciliane soltanto l’ACR Messina beneficia del contributo della Lega, pari a circa 60mila euro. Questa la classifica delle squadre del raggruppamento meridionale di Serie C che hanno ricevuto i contributi:

Benevento Calcio S.R.L. – € 138.756,76 S.S. Turris Calcio S.R.L. – € 73.168,10 Cavese 1919 S.R.L. – € 59.885,77 Casertana F.C. S.R.L. – € 58.323,77 A.C.R. Messina S.R.L. – € 58.265,29 A.Z. Picerno S.R.L. – € 55.654,30 Sorrento Calcio 1945 S.R.L. – € 50.219,98 Giugliano Calcio 1928 S.R.L. – € 44.093,23 Team Altamura S.R.L. – € 35.821,65 S.S. Monopoli 1966 S.R.L. – € 33.434,09 Latina Calcio 1932 S.R.L. – € 32.853,81 F.C. Crotone S.R.L. – € 15.438,52 Taranto F.C. 1927 S.R.L. – € 9.728,25 Calcio Foggia 1920 S.R.L. – € 357,00 S.S. Audace Cerignola S.R.L. – € 0 U.S. Avellino 1912 S.R.L. – € 0 Catania F.C. S.R.L. – € 0 Potenza Calcio S.R.L. – € 0 F.C. Trapani 1905 S.R.L. – € 0

TOTALE – € 666.001,23

