SERIE C – Longo (D.G. Picerno): “Per me una società penalizzata non può continuare il campionato…”

Vincenzo Greco, Direttore Generale dell’AZ Picerno, ai microfoni di Antenna Sud commenta in questi termini le recenti penalizzazione di Catania e Turris nel girone C di Serie C:

“Le società che sforano il budget di un milione poi devono intervenire integrando la fideiussione, abbiamo visto che questo strumento di controllo è servito a poco perchè chi non ha rispettato quel controllo è incorso nella penalizzazione ma continua a disputare il campionato. Il problema è rispettare le regole, avere il coraggio di assumere delle decisioni importanti. Purtroppo in Italia manca questo, c’è tanta ipocrisia, a volte il non voler prendere delle decisioni forti penalizza il nostro mondo. Per me una società penalizzata non può continuare il campionato. Questa è una mia visione, non ce l’ho nei confronti di nessuna squadra. Esclusione immediata dal campionato perchè si va a a stravolgere la regolarità del campionato“.

“Io oggi lavoro per il Picerno, domani per un altro club, anch’io potrei commettere degli errori, incorrere in delle penalizzazioni o non avere una proprietà forte abbastanza da poter mantenere degli impegni economici per gestire una squadra di calcio. Perchè dovrei continuare il campionato? Io così vado a penalizzare le società virtuose, che si danno delle regole e fanno di tutto per rispettarle, rinunciando a fare una campagna trasferimenti più importante, ad effettuare degli investimenti perchè si sono date dei parametri”.

