STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Il Catania si avvicina ad essere una grande squadra, aumentano entusiasmo ed autostima”

Il giornalista Alessandro Vagliasindi, nel corso di ‘Anteprima Corner’, su Telecolor, commenta la situazione in casa rossazzurra dopo la convincente vittoria ottenuta contro il Team Altamura:

“Una partita che aveva delle insidie, apparentemente difficile per quello che era accaduto nella settimana che l’ha preceduta, il Catania l’ha resa facile. Questo credo sia il grande merito dei ragazzi scesi in campo, dello staff tecnico e della dirigenza. E’ un segnale importante, anche di consapevolezza di essere già quasi una grande squadra. Il Catania si è riuscito ad esprimere su livelli decisamente più alti rispetto ad altre esibizioni casalinghe in una situazione tattica dove Toscano ha osato, perchè ha messo Carpani come collante tra centrocampo e trequarti, più due fantasisti come Jimenez e Stoppa, dando piena fiducia a Inglese dal 1′, schierando una formazione a trazione anteriore. Sono arrivate risposte importanti sul campo, dando ragione a Toscano di avere letto e preparato questa gara nel modo più ottimale”.

“Il Benevento è in testa alla classifica e non è una sorpresa, sicuramente l’Avellino col cambio in panchina sta ritrovando solidità, continuità di risultati ed è certamente l’altra squadra da guardare con massima attenzione, anche se ancora è leggermente attardata rispetto alle battistrada. Credo che il Catania tra queste squadre abbia il più alto margine di miglioramento perchè le scelte che Toscano ha adottato nel corso di queste settimane stanno portando ad un livello di performance più omogeneo molti giocatori, sopperendo alle tante assenze di giocatori importantissimi. E’ indicatore di questo margine di miglioramento in più che il Catania ha rispetto allo stesso Benevento e all’Avellino. Il Benevento in casa ha fatto praticamente il rullo compressore vincendo con scarti ampissimi ma in trasferta accusa delle battute a vuoto. Da questo punto di vista non ha una omogeneità di rendimento totale, mentre il Catania in chiave esterna sta inanellando vittorie e prestazioni. Questo segnale va tenuto in considerazione”.

“Il modo in cui il Catania ha vinto contro l’Altamura aumenta l’autostima del gruppo e dà a Toscano la possibilità di lavorare con ancora più entusiasmo in vista di Foggia, trasferta dal coefficiente di difficoltà alto sul piano ambientale ma non credo sotto il profilo tecnico, visto che pur avendo effettuato il cambio con Capuano in panchina, il Foggia ha dimostrato di avere un rendimento discontinuo con assenze pesanti, ad esempio si è aggiunto l’infortunato Salines, giocatore molto importante nello scacchiere tattico rossonero. Credo che il Catania possa andare a Foggia con ancora più consapevolezza e la possibilità di portare a casa un altro risultato utile”.

“Carpani ha confermato ulteriormente l’attitudine realizzativa che ha dimostrato in carriera, soprattutto nell’ultima esperienza avuta alla Recanatese. Carpani, peraltro, in qualche modo può essere un piccolo talismano perchè in campo su 5 gare da titolare il Catania ha sempre vinto; se vogliamo dare un piccolo credito alla scaramanzia, ben venga l’impiego di Carpani titolare”.

