SERIE C: pari Picerno nel derby, vince la Casertana. Come cambia la classifica del girone C

Le sfide di Picerno e Caserta archiviano la decima giornata del girone C di Serie C. Si conclude in parità il derby lucano, con i picernesi che evitano la sconfitta rispondendo con Bernardotto al vantaggio di Schimmenti. Torna alla vittoria la Casertana, i falchetti si aggiudicano il derby con la Cavese grazie al gol siglato nella ripresa da Bianchi. Vediamo, alla luce di questi risultati, come cambia la classifica del raggruppamento meridionale:

ACR Messina 0-0 Monopoli

AZ Picerno 1-1 Potenza

56′ Schimmenti (PO), 77′ Bernardotto (PI)

Casertana 1-0 Cavese

78′ Bianchi

Crotone 2-1 Taranto

48′ Shiba (T), 59′ Silva (C), 80′ Tumminello (C)

Foggia 2-2 Catania

38′ Tascone (F), 51′ Tascone (F), 86′ Inglese (C), 90’+3 Di Gennaro (C)

Juventus Next Gen 0-3 Avellino

31′ Rigione, 83′ Vano, 90’+1 Mutanda

Latina 0-2 Team Altamura

55′ Leonetti, 82′ D’Amico

Sorrento 0-3 Benevento

9′ Perlingieri, 12′ Toșca, 25′ Lamesta

Trapani 5-1 Audace Cerignola

7′ Silvestri (T), 16′ Bifulco (T), 38′ Fall (T), 48′ Lescano (T), 76′ Sainz-Maza (C), 90′ Celiento (T)

Turris 2-0 Giugliano

4′ Pugliese, 90’+2 Onofrietti

CLASSIFICA

1. Benevento 22

2. Catania 18 (-1)

3. Audace Cerignola 18

4. Monopoli 18

5. AZ Picerno 17

6. Trapani 17

7. Giugliano 17

8. Avellino 16

9. Potenza 16

10. Sorrento 13

11. Casertana 11

12. Crotone 11

13. Turris 11 (-1)

14. Cavese 10

15. Foggia 10

16. Team Altamura 10

17. ACR Messina 9

18. Latina 7

19. Taranto 6

20. Juventus Next Gen 6

