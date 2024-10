TORRE DEL GRIFO: quinta asta, tempo fino al 13 novembre per presentare offerte

Novità per quanto concerne la struttura di Torre del Grifo Village, che è stata la casa del Calcio Catania. Com’è noto il complesso immobiliare è finito sul sito delle aste telematiche, comprendendo un edificio polifunzionale sportivo su quattro livelli con due piscine coperte, area parcheggio, quattro campi da calcio, un sottocampo, un resort, spazi comuni, 3 suite, hall, sala meeting e blocco bagni, foresteria e locale magazzino interrato, uffici direzionali, locale ricevimento ingresso, locali tecnici, accessori e depositi. Adesso è stata indetta una nuova asta.

Il prezzo base indicato in occasione della prima asta era di 28.940.000 di euro con un’offerta minima di 21.705.000 euro, un rilancio minimo di 250mila euro ed un importo cauzionale del 10% sul prezzo offerto. Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto mercoledì 10 gennaio, con un nulla di fatto. Successivamente, altra asta con condizioni economiche inferiori: prezzo base fissato a 21.705.000 con un’offerta minima di 16.278.750 euro, il rilancio minimo sempre di 250mila euro con un importo cauzionale del 10% sul prezzo offerto.

A seguito della seconda asta andata deserta, ulteriore termine fissato per la presentazione delle offerte, scaduto alle ore 13:00 del 5 giugno. Base d’asta ulteriormente ribassata: € 15.193.500,00 (dunque di 6.5 milioni rispetto alla precedente asta) con offerta minima pari al 75% del prezzo base (€ 11.395.125,00) ma ancora nulla di fatto. Poi la curatela ha dato il via libera alla quarta asta con scadenza a luglio, base ulteriormente ribassata: € 10.000.000,00 con offerta minima pari a € 9.000.000,00. Adesso è stata indetta una quinta asta, con base di € 10.000.000,00 ed offerta minima di € 8.100.000,00. Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il 13 novembre, ore 13:00. Apertura delle buste il giorno seguente alla stessa ora.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***