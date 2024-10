CATANIA – Meet & Greet: Luperini, Lunetta e Ierardi incontrano i tifosi

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Martedì 22 ottobre Catania FC Official Store e Catania FC Travel, in via Vittorio Emanuele II, rimarranno eccezionalmente aperti fino alle ore 23.00: per tutti i tifosi e gli amici del nostro club, un’opportunità in più per condividere la passione e per regalarsi un articolo del merchandising ufficiale o un’esperienza di viaggio. L’avvio dei “tempi supplementari rossazzurri” è previsto per le ore 20.00 nell’ambito di un meet&greet con Mario Ierardi, Gabriel Lunetta e Gregorio Luperini che si protrarrà fino alle 21.00; i calciatori firmeranno nella sede del Travel le maglie e gli articoli disponibili domani allo store.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***