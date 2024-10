SERIE C – Vullo: “Catania e Avellino stanno venendo fuori, nessuno si può rilassare in questo campionato”

Salvatore Vullo, allenatore ed ex calciatore – tra le altre – di Catania, Palermo e Avellino è intervenuto nel corso di ‘A Tutta C’, su TMW Radio, parlando della lotta al vertice nel girone C di Serie C:

“Adesso l’Avellino è molto compatto, c’è una maggiore verticalizzazione, i giocatori davanti sono rapidi e anche abbastanza prestanti fisicamente, riuscendo a concretizzare al massimo quello che producono, corrono tutti insieme, hanno una panchina lunga e un atteggiamento diverso rispetto alle prime partite. Il Benevento ha 19 punti, le altre sono lì. L’Avellino è in corsa, il Crotone ancora dietro e non sta dimostrando il proprio valore. E’ un campionato tosto, in questo momento l’Avellino è in carreggiata e vedo anche il Catania pericolosissimo”.

“Toscano in panchina è un’ottima garanzia, persona serissima, di carattere, sa scegliere i giocatori. Questo aspetto è importantissimo, lo porterà molto lontano. Il Catania lo vedo molto bene, ha in organico calciatori di carattere che giocano sulla pressione, sulla verticalizzazione. Ritengo che sia una squadra da tenere in considerazione, poi in questo campionato ci sono sempre squadre che all’improvviso escono fuori. Tutti devono stare attenti, nessuno si può rilassare”.

“Il Catania sarebbe a un punto dal Benevento senza penalizzazione in classifica. Vinci 1-2 partite e ti ritrovi in vetta. E’ un campionato tirato, ci sono tante squadre che giocano bene, vanno forte e stanno facendo punti. All’inizio del girone di ritorno si comincerà a delineare la classifica, in questo contesto Catania e Avellino stanno venendo fuori in maniera evidente perchè hanno la struttura giusta. Continuando con questo ritmo vedremo dove riusciranno ad arrivare”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***