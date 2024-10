STAMPA PUGLIESE – Telesveva: “Foggia dai due volti, i rossoneri guardano al Catania”

“E’ dura ma il calcio impone di guardare oltre. Il Foggia, stordito dal tragico incidente che è costato la vita a tre giovanissimi tifosi, dopo essersi stretto interamente attorno al dolore di familiari ed amici delle vittime, ricomincia a lavorare per preparare la sfida di domenica prossima, quando allo Zaccheria arriverà il Catania”, riporta Mario Borracino per l’emittente televisiva pugliese Telesveva, parlando di “altro esame probante e l’occasione per misurarsi con una delle più accreditate pretendenti alla vittoria finale del campionato”.

Per la terza volta di fila nella gestione Capuano, “il Foggia mostra due volti: abulico e apatico nei primi 45 minuti, intraprendente e vivace nella ripresa. Era già accaduto ad Avellino, si è ripetuto col Taranto e nuovamente al ‘Viviani’. In tutte e tre le occasioni Capuano ha mutato atteggiamento e uomini dopo l’intervallo. E le risposte sono arrivate proprio, paradossalmente, con il cambio di modulo. Difendere a quattro non è nelle corde del Capuano pensiero ma il paradosso è che il Foggia il meglio riesce a darlo proprio cambiando pelle”.

Tutto questo mentre c’è apprensione relativamente al reparto difensivo per le condizioni di Salines, uscito malconcio dalla gara di domenica sera, così come Camigliano dopo che nei giorni scorsi si è fermato anche l’ex rossazzurro Ercolani.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***