STAMPA LOCALE – Finocchiaro: “Toscano non trascura i particolari. Catania con uomini di grande spessore umano e sportivo”

Ospite di TMW Radio, nel corso della trasmissione ‘A Tutta C’, il giornalista Giovanni Finocchiaro fornisce le sue impressioni sul Catania e l’evolversi dei progressi del capitano rossazzurro Alessio Castellini:

“L’anno scorso è stata una stagione di grande difficoltà. E’ arrivata la vittoria della Coppa Italia e grazie a questo percorso i playoff potevano andare in maniera molto, molto più sorprendente se non fosse stato per quei 7 minuti finali ad Avellino. E’ cominciata un’altra stagione con un rinnovamento radicale e Castellini è stato uno dei primi riconfermati in organico. La squadra è partita benissimo, con un allenatore oltre la categoria, un D.S. come Faggiano che ha confermato gli uomini giusti e aggiunto uomini di grande spessore umano, lo sottolineo, e sportivo. Il Catania sta lottando al vertice ed è una squadra molto competitiva“.

“Nel ritiro di Assisi è nata l’anima della squadra, non solo a livello tecnico. Toscano non trascura i particolari, correggendo il minimo errore, ha dettato pian piano le sue idee di calcio. Con grandi difficoltà iniziali perchè c’erano giocatori che arrivavano man mano, poi è cominciato il campionato con degli infortuni, però nella disgrazia lì probabilmente si è visto il vero carattere della squadra per intero, perchè chiunque usciva in emergenza aveva un sostituto all’altezza, dunque il Catania non ha avvertito grandissimi contraccolpi psicologici“.

“Adamonis e Bethers? Adamonis sta andando bene, come benissimo è andato anche Bethers quando è stato chiamato in causa all’inizio. L’estremo difensore lituano ha grande concentrazione, prontezza di riflessi, gioca con i piedi. Bethers ha caratteristiche differenti ma il valore dei due portieri è quasi identico. La difesa è composta da giocatori bravi. Toscano ha avuto l’opportunità di allenare quasi tutti i difensori attualmente in organico già in estate, gli attaccanti sono arrivati dopo, quindi la squadra in campionato ha allenato la situazione offensiva con qualche piccola difficoltà iniziale, mentre la difesa si è presentata subito solida avendo avuto un mese pieno di allenamento curato come si deve ad Assisi. Poi Toscano sottolinea sempre l’importanza di non prenderle intanto, poi cercare di fare gol“.

“Catania come tante altre piazze, ma qui ulteriormente per l’orgoglio della squadra caduta nell’oblio per varie vicissitudini che conosciamo, nel momento in cui si deve riprendere dimostrando di poter lottare per il vertice riceve ancora di più l’apporto della città. Registrare 18mila spettatori per Catania-Altamura fa un pò specie, francamente in Serie C non ci sono eguali“.

