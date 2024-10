A MENTE FREDDA – Sale il livello delle prestazioni, Toscano chiede ancora di più

Tris di vittorie per il Catania e prestazioni che salgono di livello. Quest’ultimo aspetto merita una sottolineatura più marcata. Un conto è vincere per la casualità degli episodi e la forza dei singoli, diverso è il caso in cui fare bottino pieno coincide con l’avere offerto una prestazione convincente, meritando la conquista dei tre punti. Nell’arco della stagione contano anche le cosiddette vittorie sporche ma, alla lunga, sono le prestazioni che fanno la differenza.

Mister Toscano ha insistito molto su questo aspetto sin dalle battute iniziali della stagione. Non essendo, il Catania, figlio dei risultati ma delle performance che di partita in partita la squadra rossazzurra evidenzia sul rettangolo verde. L’allenatore calabrese ripete fino alla nausea – e continuerà a farlo – che i giocatori devono insistere sia in allenamento che in gara sviluppando la mentalità di chi sa di dover sempre dimostrare di essere all’altezza di un campionato dal coefficiente di difficoltà elevato, in cui non esistono incontri dall’esito scontato e puoi vincere o perdere con chiunque. La ricerca costante della prestazione alimenta la voglia e la costruzione di uno spirito collettivo vincente.

Il gruppo, in questo senso, ha dato e continua a fornire risposte incoraggianti. Applicazione e dedizione al sacrificio, effettuare una corsa in più per supportare il compagno, sono caratteristiche ben presenti nel Catania di Toscano. Queste viaggiano di pari passo con la voglia di apprendere ed attuare con diligenza i meccanismi di gioco richiesti dal tecnico ex Cesena. Inevitabile conseguenza la registrazione di nuovi progressi, apprezzando una squadra che è sempre più vicina a divenire la creatura tanto desiderata da Toscano.

Un Catania, cioè, affamato di risultati che continui a fare della solidità difensiva un valore aggiunto, abbinando la capacità d’imprimere ritmo e intensità alle gare con più regolarità nell’arco dei 90′. Una squadra in grado di attaccare con tanti uomini e che, al tempo stesso, difenda con efficacia senza correre particolari rischi. Il gruppo dà l’impressione di seguire fedelmente le indicazioni del mister ed i segnali fanno ben sperare per il prosieguo, aumentando l’autostima.

Domenica il Catania è atteso da un nuovo importante banco di prova, a Foggia. Toscano non ammette cali di tensione e ‘martella’ la squadra affinchè insista nel perseguire l’obiettivo di crescere. Perchè i margini di miglioramento sono ancora ampi, la strada è lunga e mai come in questo momento è d’obbligo continuare a spingere sull’acceleratore.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***