VERSO CATANIA-LATINA: caccia al poker di vittorie al “Massimino”. Le ipotesi di formazione

Il Catania torna a ricevere l’abbraccio caloroso dei propri sostenitori. Appuntamento al “Massimino” per l’undicesima gara di questo campionato. I rossazzurri troveranno sulla loro strada un Latina in difficoltà, che ha affidato negli ultimi due giorni la panchina a Roberto Boscaglia. L’ex allenatore del Trapani non possiede la bacchetta magica, ma certamente sul piano emotivo può dare una prima scossa.

Pronostico sulla carta favorevole al Catania, di scontato però nel calcio non c’è nulla. Soprattutto in Serie C. Mister Toscano non ha fatto altro che ricordare in settimana le insidie che questo confronto presenta: avversario che vuole archiviare in fretta il periodo negativo facendo un bel reset e, soprattutto, non si sa con quale atteggiamento e assetto tattico scenderà in campo. Insomma, le incognite non mancano e Boscaglia, da tecnico navigato quale è, anche se in poco tempo proverà ad adottare soluzioni che possano in qualche modo impensierire il Catania.

Tenere le antenne drizzate e aggredire subito mentalmente la partita, questi i concetti principali espressi da Toscano in sala stampa alla vigilia del match. In palio tre punti fondamentali che consentirebbero al Catania di avvicinarsi alla vetta, oppure di mantenere inalterato il distacco dal Benevento riconquistando il secondo posto dopo i risultati del sabato calcistico. In caso di vittoria, per il Catania sarebbe la sesta in campionato, quarta tra le mura amiche e terza interna consecutiva.

Ipotizzando la formazione di partenza, Toscano potrebbe apportare qualche lieve modifica rispetto all’undici anti Foggia. Toccherà certamente ad Adamonis difendere i pali. Probabile la riconferma del 3-5-2 e del trio difensivo Ierardi-Di Gennaro Castellini con Guglielmotti e Anastasio sulle fasce, Jimenez, Verna e Carpani in mezzo (ma ci sono anche le opzioni Quaini, Lunetta e Luperini); Inglese prenderebbe il posto di Montalto in avanti giostrando in coppia con uno tra Stoppa e D’Andrea. Indisponibili Celli, De Rose, Di Tacchio, Sturaro e Popovic.

Ricordiamo che a dirigere l’incontro sarà il sig. Valerio Vogliacco della sezione di Bari, coadiuvato dagli assistenti Elia Tini Brunozzi (Foligno) e Giovanni Pandolfo (Castelfranco Veneto). Quarto ufficiale Antonio Di Reda (Molfetta).Non è prevista la copertura televisiva gratuita della partita, visibile su Sky/NOW.

