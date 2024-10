SPORT CATANESE – Futsal: Meta Catania, i rossazzurri volano all’Elite Round di Champions League

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Gioia rossazzurra al PalaCatania. Dopo i successi riportati al cospetto di Differdange e Diamant Linz, la Meta Catania riesce ad avere la meglio per 6-2 contro i lituani dello Zalgiris Kaunas garantendosi l’ingresso nella Elite Round della Champions League del futsal, tra le migliori 16 squadre europee. Spinta da oltre 3000 spettatori e dai tifosi della Curva, la squadra allenata da Juanra è venuta fuori alla distanza dopo un primo tempo abbastanza combattuto.

Era fondamentale vincere per andare avanti nella competizione, in virtù della differenza reti migliore degli avversari. Prima frazione ad alta intensità con il doppio vantaggio della Meta Catania grazie a Podda e Arillo, lo Zalgiris non molla e accorcia le distanze. Nel finale di primo tempo nuova stoccata ancora di Podda, 3-1, ma i lituani rispondono con il 3-2 che chiude la prima frazione. Nella ripresa Juanra rimette Pulvirenti pivot, emerge il sacrificio totale di tutta la squadra e di capitan Musumeci. I gol di Turmena e la doppietta di Dian Luka mettono la parola fine all’incontro regalandosi e regalando al pubblico catanese una serata memorabile.

