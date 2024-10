VERSO CATANIA-LATINA: dirige Vogliacco, curiosità, precedenti e statistiche dell’arbitro della sezione di Bari

Sono stati designati gli arbitri per l’undicesima giornata del girone C di Serie C. La partita Catania-Latina, in programma domenica pomeriggio, sarà diretta da Valerio Vogliacco della sezione di Bari, coadiuvato dagli assistenti Elia Tini Brunozzi (Foligno) e Giovanni Pandolfo (Castelfranco Veneto). Quarto ufficiale Antonio Di Reda (Molfetta).

Un precedente da direttore di gara con il Catania per il “fischietto” pugliese, in occasione della vittoriosa prestazione contro la Turris per 2-1 nello scorso campionato al “Massimino” (in gol Curado, De Felice e, al 7′ di recupero del secondo tempo, Bouah) in quella che rappresentava la gara di esordio stagionale di Cristiano Lucarelli sulla panchina etnea. Il sig. Vogliacco ha arbitrato anche due incontri del Latina nello scorso campionato di Serie C: i pareggi esterni con Monterosi Tuscia e Casertana, rispettivamente per 2-2 e 1-1 (in gol in questo caso tra le fila dei falchetti Anastasio, laterale sinistro attualmente in forza al Catania).

Tra il mese di settembre 2023 e febbraio 2024 la redazione di TuttoC.com lo ha inserito tra gli arbitri flop della 3a e 26a Giornata di Serie C. Nel primo caso attribuendogli un 4.5 in pagella nella partita Monterosi 2-2 Latina (“Insufficiente la prestazione dell’arbitro. Il ddg commette un grave errore al 55′, nella circostanza sbaglia in due successivi momenti, inizialmente non ravvisa il fallo di mano del difensore ospite Rocchi che andava sanzionato con il penalty e successivamente non ravvisa il fallo dell’attaccante locale Ekuban ai danni del portiere convalidando la rete del 2-1 realizzata dal calciatore locale Silipo”); poi, il 16 febbraio 2024, riceve un 4 in pagella per avere dimostrato “lacune sia sotto il profilo tecnico che disciplinare” nel match Lucchese 0-2 Torres: “Eccessiva e da “protagonista” l’espulsione per doppia ammonizione comminata al portiere ospite al 67′”, si legge.

Vogliacco ha diretto 28 partite in Serie C (Coppa Italia compresa) estraendo 130 cartellini gialli e 7 cartellini rossi (5per somma di ammonizioni), fischiando 10 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in terza serie è di 13 vittorie per le squadre di casa, 9 pareggi e 6 successi per le formazioni impegnate in trasferta, dunque prevalenza di risultati favorevoli alle squadre di casa.

Considerando le sole gare del girone C di Serie C, Vogliacco ha arbitrato 6 incontri estraendo 32 cartellini gialli, 2 rossi e concedendo 3 rigori con un bilancio di 4 successi casalinghi, 2 risultati di parità e zero affermazioni esterne. L’ultima gara diretta nel raggruppamento meridionale risale al 13 ottobre scorso, la cinquina che l’Avellino ha inflitto alla Casertana al “Partenio-Lombardi”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***