VERSO CATANIA-LATINA: D’Andrea, sei anni fa gol decisivo ai nerazzurri. Ci riprova domenica

Domenica pomeriggio Filippo D’Andrea affronterà il Latina. Non ha mai vestito i colori nerazzurri ma in terra laziale l’attaccante ha mosso calcisticamente i suoi primi passi. Fino ad arrivare alla stagione 2018/19, caratterizzata dalla realizzazione di 17 gol. Annata in cui Filippo D’Andrea siglò il più alto numero di reti in carriera. Allora militava nell’Atletico Fiuggi Terme, in Serie D, esperienza che lo proiettò verso il palcoscenico del professionismo con i successivi trasferimenti alla Salernitana, al Foggia, al Seregno, al Teramo ed all’Audace Cerignola.

La sfida di domenica fa venire in mente a D’Andrea un suo gol messo a segno al cospetto dei pontini, decisivo ai fini della vittoria per 1-0 al “Francioni” con il già citato Atletico Fiuggi Terme. Gol su assist di un ex rossazzurro che non riuscì a mettersi in evidenza alle pendici dell’Etna, Emiliano Tortolano. Era il 16 settembre 2018. Ad oggi, quello rappresenta l’unico gol di D’Andrea al Latina nel ricordo di un periodo importante nella sua carriera. Chissà che domenica non possa celebrare la prima rete con la maglia del Catania proprio contro i nerazzurri.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***