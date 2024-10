MINUTAGGIO: Castellini onnipresente, seguono Di Gennaro e Anastasio

Alessio Castellini, Matteo Di Gennaro e Armando Anastasio. Sono loro i calciatori al momento più spesso impiegati dal tecnico rossazzurro in questa stagione. Tra i giocatori citati, Castellini è l’unico ad essere stato sempre impiegato fin dall’inizio, avendo collezionato sin qui 1.110′. Seguono, rispettivamente a quota 1.020 e 941 minuti, Di Gennaro ed Anastasio (941′), con un gol a testa ed elementi sempre più preziosi all’interno dello scacchiere tattico di mister Toscano.

Soffermandoci ancora sul minutaggio rossazzurro, notiamo come il quarto giocatore più utilizzato dall’ex allenatore del Cesena ad oggi è Gregorio Luperini: per il centrocampista prelevato in estate dalla Ternana, finora, spazio in campo per 719′ conditi da un gol in Coppa Italia Serie C. Il difensore Mario Ierardi, alle sue spalle, dopo l’infortunio ha scavalcato Alessandro Quaini con 674′ e contro 619′.

Dietro l’ex Fiorenzuola continua a totalizzare minuti in campo l’ex Catanzaro Luca Verna (613′) e Stefano Sturaro (586′), infortunatosi il mese scorso. Klavs Bethers (582′) davanti a Davide Guglielmotti (570′), resta il portiere con più minutaggio, ma Marius Adamonis sta giocando con regolarità nelle ultime settimane ed è destinato ad effettuare il sorpasso a brevissimo (528′). Sfiora i 500′ il centrocampista-goleador Gianluca Carpani (493′), mentre hanno superato i 400′ Matteo Stoppa (435′), Gabriel Lunetta (429′) e Roberto Inglese (407′).

294′ minuti per Filippo D’Andrea, 252′ Gabriel Popovic, 198′ Adriano Montalto. In mezzo il trequartista italo-spagnolo Kaleb Jimenez (222′), comunque sempre più tenuto in considerazione da Toscano ultimamente, ed il laterale destro Alessandro Raimo (239′). Tra i rossazzurri attualmente in organico, pochi minuti al momento per l’albanese Ertijon Gega (2′), i 18enni Federico D’Emilio (11′) e Carmelo Forti (40′), il difensore Alessandro Celli (45′), e l’ex Cesena Francesco De Rose (118′).

