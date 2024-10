EX ROSSAZZURRI: Valentin Carboni, talento dal valore di 36 milioni. Lesione del crociato, ma pronto a tornare più forte di prima

Tanta sfortuna per il fantasista argentino classe 2005 di proprietà dell’Inter, Valentin Carboni. Lo aveva scoperto il Catania prima del fallimento, credendo fortemente nelle sue potenzialità sin da giovanissimo. Un ragazzo di talento, figlio dell’indimenticato ex Catania Ezequiel Carboni, poi approdato all’Inter che dopo l’esperienza temporanea al Monza lo ha ceduto in prestito all’Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi, per dargli la possibilità di mettersi in mostra con una certa regolarità. Purtroppo però è costretto a rimanere fermo per diversi mesi. Il motivo? Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro dopo essersi infortunato durante il ritiro dell’Argentina.

“Grazie mille a tutti per l’affetto ricevuto in questi giorni, grazie a Dio l’operazione è andata al meglio, quindi voglio ringraziare il dottore e tutto il suo team per questa operazione riuscita. Ringrazio anche i miei compagni, lo staff tecnico e medico di Argentina e Inter. Voglio ringraziare soprattutto la mia famiglia che è quella che c’è sempre, in ogni momento e di più in questo momento così difficile, vi amo tanto. Ora sono concentrato sulla riabilitazione recuperando nel modo migliore per tornare più forte”, le parole di Carboni dopo essersi sottoposto ad intervento chirurgico.

L’Inter valuta il cartellino ben 36 milioni di euro. Lionel Scaloni lo aveva convocato in Nazionale per regalargli minuti importanti accanto a Messi. Valentin prima di rompersi il crociato aveva giocato cento minuti con De Zerbi, quattro presenze risicate di cui una sola da titolare. Di sicuro avrebbe avuto più spazio, più considerazione, più occasioni, ma il destino si è messo in mezzo. Carboni è legato ai nerazzurri fino al 2028 e, come riporta La Gazzetta dello Sport, guadagna circa 800mila euro netti l’anno. Ha dimostrato di poter giocare in Serie A e di strappare applausi anche a 18 anni. In Coppa America ha giocato solo una partita, ma ha incassato gli elogi di Messi e festeggiato il trofeo con i campionissimi. Adesso scalpita per rientrare al più presto in campo, più forte di prima.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***