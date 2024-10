VERSO FOGGIA-CATANIA: da Celli a D’Andrea, gli ex attuali dell’incontro

Vari ex attuali delle due squadre militano rispettivamente tra le fila di Foggia e Catania, avversari domenica pomeriggio allo stadio “Pino Zaccheria”.

Cosimo Chiricò è un ex molto importante per avere scritto in rossonero pagine di storia significative (89 apparizioni, 17 gol e 15 assist), ma il Catania lo ha escluso dalla lista per scelta tecnica e, dunque, salterà l’incontro. Tempo fa a mezzo stampa disse: “A Foggia ottenni la mia terza promozione in Serie B vincendo anche Coppa Italia e Supercoppa Lega Pro. Le emozioni che mi ha dato Foggia finora non me le ha date mai nessuno in carriera perchè sono stato davvero bene lì, amato dai tifosi. Ricorderò a vita quell’esperienza in una città che vive di calcio e dove allenatori come Stroppa e De Zerbi mi hanno dato tanto sia calcisticamente che, soprattutto, sotto il profilo umano”.

Chi, invece, è regolarmente a disposizione di mister Toscano e fa registrare trascorsi con la maglia del Foggia risponde ai nomi di Alessandro Celli e Filippo D’Andrea. Il primo totalizzò 8 presenze in Serie B con i satanelli (2017/18), mentre il secondo mise a segno 6 gol effettuando 2 assist su 34 gare giocate nella stagione 2020/21, in C.

Tre giocatori del Foggia hanno vestito la maglia del Catania in passato. A cominciare dal difensore Luigi Carillo, oggi 28enne, cresciuto nelle giovanili rossazzurre. Approdò alle falde dell’Etna, in prestito dalla Juve Stabia, nella stagione 2014/15 a soli 17 anni. Il centrale napoletano ha disputato 25 gare con la Primavera del Catania, esordendo in Prima Squadra il 18 Ottobre 2014 contro lo Spezia.

Luca Ercolani, difensore classe 1999 attualmente infortunato, ha fatto parte della rosa dell’Elefante nella nefasta stagione 2021/22, svincolandosi a seguito della radiazione del Calcio Catania. Infine Michele Emmausso, 27enne attaccante napoletano autore di 5 gol in questo campionato (6 considerando anche la Coppa Italia Serie C), non trovò fortuna sotto l’Etna, non riuscendo a confermare quanto di buono mostrato in precedenza con la Vibonese. Il giocatore si dimostrò troppo acerbo per una piazza importante e pretenziosa come quella catanese e così, dopo 8 gare disputate nella prima parte della stagione 20/21, a gennaio fu ceduto.

