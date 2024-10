INGLESE: “Il risultato della squadra davanti a tutto. Entusiasmo coinvolgente e travolgente, non fermiamoci”

L’attaccante del Catania Roberto Inglese concede un’intervista ai canali ufficiali rossazzurri, commentando l’avvio di stagione ai piedi dell’Etna, i primi gol e l’intesa con i compagni:

“Sono abbastanza contento, mi serviva un pò di tempo per acquisire la condizione, come inizio non è male. Abbiamo imparato piano piano a conoscerci, adesso verranno fuori i frutti del gioco. Lavoriamo bene in settimana, l’allenatore ci tiene sempre sul pezzo. Il lavoro quotidiano è caratterizzato da grande impegno e sacrificio da parte di tutti”.

“Quando segni in casa la gioia è ancora più grande perchè senti il tuo nome gridato da 20mila persone, ma a prescindere da questo siamo venuti qui per vincere le partite e fare gol, tra le mura amiche o in trasferta l’importante è segnare. Io ho sempre giocato in tutti i moduli, magari in carriera non ho fatto tanti gol ma mi piace giocare a calcio, per e con i compagni. Metto sempre il risultato della squadra davanti a tutto e mi muovo tanto, poi se segno ben venga ma cerco di far segnare anche i compagni sfruttando le mie caratteristiche”.

“Cosa mi ha convinto a vestire la maglia del Catania? Innanzitutto il fatto che qui non sembra di stare in C, perchè quando giochi davanti a 20mila persone è come giocare in Serie A. Mi ha convinto il progetto, l’ambiente. Dobbiamo continuare così per mantenere questo entusiasmo che è davvero coinvolgente e travolgente. E’ presto per dire dove arriveremo ma i risultati sono di buon auspicio. Sinceramente non mi aspettavo questa sintonia con i tifosi. La piazza di Catania è esigente e importante, essermi sbloccato subito ha facilitato il mio inserimento. Ora c’è da continuare su questa strada”.

