ASTORINA: “Catania, la squadra non molla. Importante restare compatti”

Così l’ex presidente del Calcio Catania Gianluca Astorina, ospite di Futura Production nel corso della trasmissione ‘Futura Gol’:

“Nei primi minuti del secondo tempo il Trapani con i cambi effettuati stava giocando veramente bene, prima del gol hanno avuto un’altra occasione. Anche nella prima frazione il Trapani ha avuto due colossali occasioni da gol, sono state le uniche pecche della partita del Catania nel primo tempo. Per il resto molto bene il Catania che ha giocato con cattiveria e tantissimo agonismo sfruttando le occasioni, sciupandone anche alcune clamorose, più l’episodio del rigore di Castellini che può capitare. Ma in questo caso la colpa la do più alle condizioni del campo perchè tantissimi giocatori scivolavano durante la partita. Purtroppo il terreno di gioco viene sfruttato abbastanza dal Catania, si vede anche a occhio nudo”.

“A Crotone nei minuti iniziali pensavo che il Catania potesse vincere 3-0, poi il primo tiro in porta degli avversari ha cambiato la partita, ma i rossazzurri dimostrano di essere una squadra che non molla mai, anche quando sono sotto di tre gol fanno di tutto per riagganciare il risultato. Le parole di Faggiano in questi giorni? La schiettezza paga sempre. Che Faggiano dica determinate cose è giustissimo. Bisogna stare sempre compatti soprattutto nei momenti di difficoltà perchè solo così si può vincere. Catania è una piazza particolare, come la maggior parte delle piazze del sud. Bisogna cercare di mantenere sempre quantomeno un pò di tranquillità“.

“Quest’anno è stata fatta una scelta molto forte prendendo Faggiano e Toscano che sono anche due soggetti che tendono a proteggere, e hanno protetto. L’unico momento di vuoto c’è stato quando purtroppo per motivi extra calcistici non era presente Faggiano, però io sono molto fiducioso su di lui e Toscano. Ripeto, bisogna rimanere compatti“.

