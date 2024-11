CATANIA SOCIAL: Bouah ricorda il suo primo gol in maglia rossazzurra

Calciatore attualmente in forza alla Carrarese, che il Catania ha ceduto ai marmiferi nella sessione estiva del calciomercato, il laterale destro scuola Roma Devid Bouah ha postato in questi giorni un video su Instagram con un’emoji raffigurante il vulcano. Il filmato si riferisce ad un anno fa, precisamente alla data del 18 novembre 2023, in occasione della gara di campionato Catania-Turris.

Fu l’esordio stagionale di Cristiano Lucarelli al ritorno sulla panchina rossazzurra, partita che i rossazzurri vinsero con il risultato di 2-1 al “Massimino”. La seconda rete, decisiva ai fini del risultato, la mise a segno proprio Bouah, di testa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo a tempo abbondantemente scaduto. Un Bouah che ricorda forse con un pizzico di nostalgia il suo primo gol con la maglia del Catania. Il calciatore classe 2001 ha archiviato l’esperienza alle pendici dell’Etna siglando 3 reti in 36 partite ufficiali.

VIDEO: il primo gol di Bouah in rossazzurro

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***