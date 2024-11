AVELLINO-CATANIA: ecco le formazioni ufficiali. Stoppa e D’Andrea alle spalle di Inglese

Le formazioni ufficiali di Avellino e Catania, avversarie allo stadio “Partenio-Lombardi” per la sedicesima giornata del girone C di Serie C. Si registrano alcuni cambi nell’undici rossazzurro di partenza rispetto alla gara giocata contro il Trapani. Spazio dal 1′ a Carpani. In avanti agiscono Stoppa e D’Andrea alle spalle di Inglese. Confermato Bethers a protezione dei pali.

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione (C), Enrici, Frascatore; De Cristofaro, Palmiero, Sounas; D’Ausilio; Patierno (VC), Redan.

A disp. di Biancolino: Marson, Cionek, Benedetti, Llano, Liotti, Rocca, Armellino, Toscano, Mutanda, Russo, Gori, Campanile, Vano.

CATANIA (3-4-2-1): Bethers; Castellini (C), Di Gennaro (VC), Raimo; Carpani, Jiménez, Verna, Anastasio; Stoppa, D’Andrea; Inglese.

A disp. di Toscano: Adamonis, Butano, Quaini, Allegra, Luperini, Forti.

