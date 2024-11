BIANCOLINO (all. Avellino): “Col Catania confronto di maturità. Dobbiamo fare noi la partita”

Dopo le parole di mister Domenico Toscano, spazio alle dichiarazioni del tecnico dell’Avellino Raffaele Biancolino in vista del confronto con il Catania:

“Usciamo dalla trasferta di Benevento con tante buone cose, bisogna ripartire dalla prestazione. Il risultato è stato un pò bugiardo ma bisogna guardare subito al Catania. Dovremo fare la solita partita di cattiveria, ‘garra’, gioco. Gara importante perchè affrontiamo una squadra ben messa in campo, con un allenatore esperto. Sappiamo che sarà un incontro difficilissimo ma siamo arrivati ad un punto in cui qualsiasi match dobbiamo pensarlo come difficile, facendo il nostro”.

“Quello col Catania è un confronto di maturità contro una squadra forte. La prestazione di Benevento ci deve fortificare. Vedendo i numeri del nostro reparto offensivo, se non fa gol Patierno si fa fatica ma io sono fiducioso e contento dei giocatori che alleno. So che prima o poi tutti gli attaccanti si sbloccheranno, l’importante è farsi trovare pronti nella situazione offensiva costruita”.

“Per il Catania la vittoria ai danni del Trapani è stata quella del rilancio, nonostante i risultati negativi sono rimasti attaccati alle zone importanti della classifica, lo stesso dicasi per Crotone e Trapani, altre squadre costruite per vincere il campionato che hanno avuto un momento un pò delicato. Io affronto le partite tutte allo stesso modo, con le mie idee, poi ci sono degli accorgimenti se vedo che non puoi fare alcune cose durante la partita. Sabato giochiamo in casa e dobbiamo fare noi la partita, concedendo meno regali possibili, dando il massimo su tutti i palloni“.

“Loro possono venire qua con un centrocampo un pò diverso ma verranno per dare fastidio ad un Avellino che vuole fare bene, come vorranno fare bene loro. Cambio modulo? Ho trovato una base solida attraverso l’utilizzo del 4-3-1-2, ma con i giocatori che ho posso cambiare tranquillamente sistema in qualsiasi momento. Ci siamo messi anche con il 4-3-3 domenica, questa squadra può giocare pure con il 4-2-3-1, possiamo cambiare parecchi moduli. Non avendo lavorato con la squadra dall’inizio, ho ritenuto giusto portare avanti il 4-3-1-2″.

