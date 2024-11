CALENDARIO: sei impegni a Novembre, sarà un mese molto impegnativo per il Catania

Concluso ottobre con un bilancio di due vittorie, altrettanti pareggi, una sconfitta, 8 gol fatti e 5 subiti, il mese di novembre per i rossazzurri si apre con Catania-Messina, match in programma domenica 3 alle 19:30. Il Catania si appresta ad archiviare, dunque, l’intenso trittico di partite per poi avere l’intera settimana a disposizione nell’ottica di preparare la non facile trasferta di Crotone domenica 10 novembre.

In seguito, venerdì 15, nuovo derby al “Massimino” al cospetto del Trapani, diretta rivale in ottica promozione. Sabato 23 è in programma la dura trasferta di Avellino, affrontando la squadra più in forma del momento e tra quelle principalmente attrezzate per il salto di categoria. Successivamente, martedì 26, riecco il Trapani tra le mura amiche per gli Ottavi di finale di Coppa Italia Serie C. Sabato 30, sempre al “Massimino”, il Catania accoglierà invece la Cavese. Si preannuncia un mese molto impegnativo per la squadra di Mimmo Toscano, che però avrà il vantaggio di giocare 4 partite su 6 in casa.

CALENDARIO ROSSAZZURRO NOVEMBRE 2024

𝗖𝗮𝘁𝗮𝗻𝗶𝗮-𝗠𝗲𝘀𝘀𝗶𝗻𝗮: Domenica 3, ore 19:30

𝗖𝗿𝗼𝘁𝗼𝗻𝗲-𝗖𝗮𝘁𝗮𝗻𝗶𝗮: Domenica 10, ore 19:30

𝗖𝗮𝘁𝗮𝗻𝗶𝗮-𝗧𝗿𝗮𝗽𝗮𝗻𝗶: Venerdì 15, ore 20:30

𝗔𝘃𝗲𝗹𝗹𝗶𝗻𝗼-𝗖𝗮𝘁𝗮𝗻𝗶𝗮: Sabato 23, ore 15:00

𝗖𝗮𝘁𝗮𝗻𝗶𝗮-𝗧𝗿𝗮𝗽𝗮𝗻𝗶: Martedì 26, ore 20:30 (Coppa Italia Serie C)

𝗖𝗮𝘁𝗮𝗻𝗶𝗮-𝗖𝗮𝘃𝗲𝘀𝗲: Sabato 30, ore 17:30

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***