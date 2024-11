VERSO CATANIA-MESSINA: arbitra Mucera della sezione di Palermo, curiosità e statistiche del direttore di gara

Sono stati designati gli arbitri per la dodicesima giornata del girone C di Serie C. La partita Catania-ACR Messina, in programma domenica sera, sarà diretta da Giuseppe Mucera della sezione di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Lipari (Brescia) e Luca Chiavaroli (Pescara). Quarto ufficiale Mattia Ubaldi (Roma 1). Nessun precedente da direttore di gara con le due squadre per il “fischietto” palermitano.

Il sig. Mucera lo scorso anno è stato protagonista di un episodio singolare. Nella gara valida per la 34ma giornata del girone A, in cui l’Arzignano guidato da Giuseppe Bianchini si è imposto per 2-3 nel derby di Vicenza, l’arbitro ha fischiato la fine del match un minuto prima del previsto (dopo la segnalazione dei 5 minuti di recupero). La panchina della squadra ospite si è riversata in campo per festeggiare con i propri compagni ma Mucera, accortosi dell’errore, dopo essersi messo le mani sul viso in segno di disperazione, ha chiesto di riprendere il gioco. Il risultato finale è rimasto invariato.

Riportiamo altre curiosità. Attraverso il profilo Linkedin dell’arbitro, si legge: “In qualità di responsabile e coordinatore di un’azienda di traslochi e logistica ho acquisito competenze di management, decision making e leadership. Dedicandomi alla mia passione, lo sport, nel ruolo di arbitro ho sviluppato capacità di problem solving e comunicative nonché di ascolto e di predisposizione al team work”. Tra le esperienze lavorative di Mucera, diplomato geometra, figura anche quella da impiegato presso un autonoleggio a Catania nel 2013.

Lo scorso mese di ottobre la redazione di TuttoC.com lo ha inserito tra gli arbitri top della 9a Giornata di Serie C, attribuendogli un 7 in pagella nella partita Ternana 3-1 Ascoli, sottolineando la buona direzione di gara dell’arbitro intervenendo sempre nel momento opportuno assumendo i giusti provvedimenti disciplinari e tecnici, concedendo un calcio di rigore agli ospiti al 94′. E’ stato inserito tra i top anche nei mesi precedenti, precisamente ad aprile, premiando la direzione arbitrale della gara Latina 1-2 Turris, nella quale Mucera ha mostrato personalità, precisione tecnica e disciplinare.

L’arbitro di Palermo ha diretto 45 partite in Serie C (Coppa Italia e playoff compresi) estraendo 187 cartellini gialli. E’ un direttore di gara dal rosso facile, prova ne sia che ha effettuato 24 espulsioni (5 per somma di ammonizioni), fischiando 12 calci di rigore. Il bilancio aggiornato delle partite dirette in terza serie è di 18 vittorie per le squadre di casa, 13 pareggi e 14 successi per le formazioni impegnate in trasferta, dunque prevalenza di risultati favorevoli alle squadre di casa.

Considerando le sole gare del girone C di Serie C, Mucera ha arbitrato 16 incontri estraendo 57 cartellini gialli, 7 rossi e concedendo 5 rigori con un bilancio di 7 successi casalinghi, 5 risultati di parità e 4 affermazioni esterne. L’ultima gara diretta nel raggruppamento meridionale risale al 19 ottobre, il tris che il Benevento ha calato al Sorrento (0-3). L’ultimo successo di una squadra di casa nel girone C è avvenuto lo scorso campionato, il 3-0 inflitto dall’Audace Cerignola al Giugliano (D’Andrea, oggi rossazzurro, autore di una doppietta) in data 27 aprile 2024.

