VERSO CATANIA-MESSINA: più di 40 sfide sotto l’Etna dagli anni ’30 in poi. I precedenti

Dalla Serie A al CND, le sfide tra Catania e Messina non sono mai passate inosservate. E’ ben nota la rivalità sportiva tra le due compagini che, ai piedi dell’Etna, includendo le gare di Coppa Italia si sono affrontate in ben 42 occasioni. Bilancio nettamente favorevole alla squadra dell’Elefante con circa 70 gol rifilati ai peloritani, vittoriosi in sole tre circostanze contro le 29 affermazioni catanesi. 11 i risultati di parità.

L’ultimo successo messinese risale agli anni ’50: non bastò ai padroni di casa il gol di Klein. Ospiti a segno con Fusco (autorete) e Maselli (doppietta) per il definitivo 1-3. Gli ultimi quattro confronti di fila al “Massimino” hanno sorriso al Catania, riuscito ad imporsi per 2-1, 3-1, 2-1 e 1-0 rispettivamente il 26 marzo 2016, il 9 ottobre 2016, 4 ottobre 2023 e 14 aprile 2023. La scorsa stagione andarono a segno Bocic e Sarao tra le fila dei rossazzurri in Coppa Italia Serie C, Di Carmine (su rigore) in campionato.

Dal 2000 in poi il derby più significativo è stato certamente quello del 2001, finale d’andata playoff terminata con il risultato di 1-1 che vide Ambrosi portare in vantaggio il Catania su rigore al 43′ prima di subire la beffa nel finale con la realizzazione di Marra. Nel match di ritorno il successo di misura del Messina (penalty trasformato da Sullo) consegnò la B ai peloritani, mentre la festa promozione del Catania fu rinviata alla stagione successiva. Prima ancora, ricordo indelebile per i tifosi rossazzurri quando il gol di Manca in pieno recupero spianò la strada al Catania verso il salto in Serie C1 nel ’99.

Tra le vittorie etnee con il maggior numero di gol di scarto spicca il 4-0 datato 1 ottobre: i gol di Recchi, Muntasser, Umberto Marino e Capparella travolsero il Messina. Da segnalare anche il 3-0 rifilato ai messinesi il 19 marzo 1975 (a segno anche Guido Angelozzi, attuale dirigente del Frosinone) ed il 4-1 verificatosi nel lontanissimo 1932, in Prima Divisione.

Il catanese Andrea Di Grazia unico calciatore ad avere siglato una tripletta nei derby Catania-Messina giocati sotto l’Etna. Prima di lui, i rossazzurri più prolifici nelle singole partite disputate contro il Messina portano i nomi di Adelchi Malaman, Giancarlo Magi, Ettore Brossi, Nicolò Nicolosi e Piero Cini, tutti autori di una doppietta dagli anni ’30 in poi (Brossi due volte, ndr).

BILANCIO DERBY CATANIA-MESSINA

Vittorie Catania 29

Pareggi 11

Vittorie Messina 3

Gol Catania 69

Gol Messina 29

Prima Divisione 1930-31, Catania 2-1 Messina

32′ Bertola (C), 40′ Bergia (C), 52′ Bruni (M)

Prima Divisione 1931-32, Catania 4-1 Messina

19′ Cini (C), 29′ Cini (C), 39′ Pogliano (C), 74′ Paolillo, 82′ Corbyons aut. (M)

Serie B 1934-35, Catania 3-2 Messina

46′ Nicolosi (C), 47′ Nicolosi (C), 71′ Bianzino (C), 72′ Gerbi (M), 88′ Ferretti rig. (M)

Serie B 1935-36, Catania 1-0 Messina

74′ Nicolosi rig.

Serie B 1936-37, Catania 2-1 Messina

10′ Brossi (C), 24′ Gardini (M), 60′ Brossi (C)

Serie B 1936-37, spareggio salvezza: Catania 2-1 Messina

15′ Gerbi (M), 23′ Brossi (C), 71′ Brossi (C)

Serie C 1938-39, Catania 1-1 Messina

25′ Ravizzoli (C), 60′ Gè (M)

Serie C 1946-47, Catania 1-1 Messina

10′ Barbiani (C), 67′ Caltagirone (M)

Serie C 1947-48, Catania 1-1 Messina

34′ Parini (M), 45′ Ardesi (C)

Serie C 1948-49, Catania 0-0 Messina

Serie B 1950-51, Catania 1-2 Messina

21′ Koenig rig. (M), 71′ Marchetto (M), 88′ Brondi rig. (C)

Serie B 1951-52, Catania 0-1 Messina

32′ Colomban

Serie B 1952-53, Catania 2-1 Messina

35′ Cardano rig. (C), 67′ Mannocci (M), 71′ Quoiani (C)

Serie B 1953-54, Catania 1-3 Messina

59′ Fusco aut. (M), 61′ Maselli (M), 81′ Klein rig. (C), 89′ Maselli (M)

Serie B 1955-56, Catania 2-0 Messina

12′ Fontana, 84′ Bassetti

Serie B 1956-57, Catania 1-0 Messina

5′ Bicicli

Serie B 1957-58, Catania 1-0 Messina

52′ Patino

Serie B 1958-59, Catania 2-1 Messina

29′ Alicata (M), 38′ Toros (C), 88′ Prenna (C)

Serie B 1959-60, Catania 2-0 Messina

3′ Biagini, 43′ Macor

Coppa Italia 1961-62, Catania 1-0 Messina

87′ Ferrigno

Serie A 1963-64, Catania 2-0 Messina

1′ Miranda, 62′ Danova

Serie A 1964-65, Catania 4-2 Messina

3′ Rozzoni (C), 18′ Gioia (M), 25′ Magi (C), 36′ Magi (C), 74′ Calvanese (C), 87′ Bagatti rig. (M)

Serie B 1966-67, Catania 1-1 Messina

44′ Girol (C), 83′ La Rosa (M)

Serie B 1967-68, Catania 0-0 Messina

Serie C 1974-75, Catania 2-0 Messina

32′ Malaman, 52′ Malaman

Coppa Italia 1974-75, Catania 3-0 Messina

35′ Lissi aut., 49′ Angelozzi, 75′ Poletto

Coppa Italia 1977-78, Catania 0-0 Messina

Coppa Italia 1979-80, Catania 2-0 Messina

1′ Castagnini, 74′ Barlassina

Serie B 1986-87, Catania 1-0 Messina

20′ Sorbello

Serie C1 1992-93, Catania 2-0 Messina

10′ Pelosi, 42′ Cipriani

Coppa Italia 1992-93, Catania 2-1 Messina

34′ Vecchio (M), 67′ O. Russo (C), 81′ La Torre (C)

CND 1994-95, Catania 2-1 Messina

16′ Orlandi (M), 17′ P. Marino (C), 47′ Del Vecchio (C)

Coppa Italia 1998-99, Catania 0-0 Messina

Serie C2 1998-99, Catania 1-0 Messina

92′ Manca

Serie C1 2000-01: Catania 4-0 Messina

5′ Recchi, 24′ Muntasser, 73′ U. Marino, 87′ Capparella

Serie C1 2000-01, playoff: Catania 1-1 Messina

43′ Ambrosi rig. (C), 84′ F. Marra (M)

Serie B 2002-03, Catania 1-1 Messina

71′ Campolo (M), 75′ Giacobbo aut. (C)

Serie B 2003-04, Catania 1-0 Messina

31′ Nygaard

Serie A 2006-07, Catania 2-2 Messina

33′ Floccari (M), 58′ Mascara (C), 61′ Spinesi (C), 64′ Cordova (M)

Lega Pro 2015-16, Catania 2-1 Messina

37′ Calil (C), 50′ Gustavo (M), 80′ Russotto (C)

Lega Pro 2016-17, Catania 3-1 Messina

13′ Di Grazia (C), 41′ Di Grazia (C), 45′ Pozzebon (M), 81′ Di Grazia (C)

Coppa Italia Serie C 2023-24, Catania 2-1 Messina

54′ Bocic (C), 59′ Sarao (C), 90′ Ortisi (M)

Serie C 2023-24, Catania 1-0 Messina

26′ Di Carmine rig.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***