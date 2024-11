RIZZO (Messina): “Il campionato corre, non ti aspetta nessuno. A Catania occasione per il riscatto”

L’amarezza del difensore del Messina Francesco Rizzo dopo la sconfitta casalinga contro la Cavese, ma anche la voglia di riscatto in vista del match di Catania:

“Eravamo scesi in campo col piglio giusto, volevamo riscattarci dopo Avellino. Il vantaggio era meritato, stavamo gestendo bene e poi è arrivato questo pari che ci è pesato sulla testa. Il pari non doveva far scattare nulla, dovevamo restare in partita. È stata una brutta figura. Dobbiamo lavorare. Non mi interessa se siamo giovani, tutti hanno i giovani. Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, il campionato corre e non ti aspetta nessuno. Da domani testa bassa, c’è un derby importante e deve essere l’occasione per riscattarci. I risultati non stanno arrivando, non è una questione di allenatore. siamo un gruppo che ha voglia di fare. Niente è finito adesso, ci sono tanti punti in palio e dobbiamo cercare la salvezza a tutti i costi. La ricetta è il lavoro”, le parole di Rizzo ripresa da cornermessina.it.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***