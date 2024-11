CATANIA-TRAPANI: ecco le formazioni ufficiali. Gega e Raimo in campo, Stoppa alle spalle del duo Inglese-Montalto

Le formazioni ufficiali di Catania e Trapani, avversarie allo stadio “Angelo Massimino” per la quindicesima giornata del girone C di Serie C. Si registrano alcuni cambi nell’undici rossazzurro di partenza rispetto alla gara di Crotone. Innanzitutto torna Bethers a difesa dei pali. Esordio da titolare per Gega in difesa. In avanti agisce il tandem formato da Montalto e Inglese con Stoppa alle loro spalle. Raimo in campo, Guglielmotti in panchina, De Rose in tribuna.

CATANIA (3-4-1-2): Bethers; Castellini (C), Di Gennaro (VC), Gega; Raimo, Jimenez, Verna, Anastasio; Stoppa; Inglese, Montalto.

A disp. di Toscano: Adamonis, Quaini, Allegra, Guglielmotti, Forti, Carpani, D’Andrea.

TRAPANI (4-4-2): Seculin; Benedetti, Celiento, Silvestri, Sabatino (C); Bifulco, Karic, Carriero, Spini; Udoh, Lescano (VC).

A disp. di Aronica: Ujkaj, Ciotti, Gelli, Malomo, Martina, Carraro, Marino, Crimi, Kanoute, Fall.

