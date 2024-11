LIVE (s.t.): Catania 2-1 Trapani, tabellino e statistiche partita

80′ Sostituzione per il Catania: dentro Quaini, fuori Jimenez

CATANIA FOOTBALL CLUB vs FOOTBALL CLUB TRAPANI

Stadio “Angelo Massimino” – Catania

MARCATORI: 44′ Castellini, 50′ Celiento, 57′ Inglese

CATANIA (3-4-1-2): Bethers; Castellini (C), Di Gennaro (VC), Gega (62′ Guglielmotti); Raimo, Jimenez (80′ Quaini), Verna, Anastasio; Stoppa (68′ Carpani); Inglese, Montalto (63′ D’Andrea).

A disp. di Toscano: Adamonis, Allegra, Forti.

TRAPANI (4-4-2): Seculin; Benedetti (66′ Martina), Celiento, Silvestri, Sabatino (C) (77′ Crimi); Bifulco (66′ Kanoute), Karic, Carriero, Spini (45′ Ciotti); Udoh (45′ Fall), Lescano (VC).

A disp. di Aronica: Ujkaj, Gelli, Malomo, Carraro, Marino.

ARBITRO: Andrea Ancora (Roma 1)

Assistenti: Michele Piatti (Como) e Michele Decorato (Cosenza)

Quarto ufficiale: Antonio Di Reda (Molfetta)

AMMONITI: Udoh, Sabatino, Lescano

ESPULSI:

NOTE: un minuto di silenzio per ricordare le vittime della strada

CALCI D’ANGOLO: 8 – 2

CROSS: 25 – 15

CROSS GIUNTI A DESTINAZIONE: 9 – 5

TIRI IN PORTA: 5 – 5

TIRI DENTRO L’AREA: 10 – 5

TIRI DA FUORI AREA: 2 – 3

TIRI FUORI: 7 – 3

TIRI DA CALCIO DI PUNIZIONE: 0 – 1

OCCASIONI NITIDE NON SFRUTTATE: 4 – 3

TIRI RESPINTI DAL PORTIERE: 0 – 2

TIRI BLOCCATI DAL PORTIERE: 4 – 1

PALI/TRAVERSE:

PALLE RACCOLTE DAL PORTIERE: 1 – 1

RIMESSE DAL FONDO: 5 – 13

RIMESSE LATERALI: 17 – 20

FUORIGIOCO:

FALLI COMMESSI: 6 – 10

POSSESSO PALLA: 56% – 44%

