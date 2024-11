CATANIA-TRAPANI: precedenti dagli anni ’30 in poi. 12 acuti etnei, l’ultimo in Serie D

Mercoledì 29 maggio 2019. Semifinale play-off di Serie C che metteva di fronte Catania e Trapani allo stadio “Angelo Massimino”: in palio c’era il pass per la finale che valeva la Serie B. La gara d’andata, disputata davanti a oltre 19mila spettatori, vide le due squadre non andare oltre il 2-2. Rossazzurri sotto con i gol di Tulli e Ferretti ma che agguantarono il pari grazie alla doppietta di Ciccio Lodi. E’ l’ultimo precedente ufficiale ai piedi dell’Etna, in terza serie, tra le due compagini.

In virtù dell’1-1 maturato nel match di ritorno fu il Trapani a riuscire a spuntarla, staccando poi il pass per la B battendo il Piacenza in finale. Due stagioni addietro, invece, il Catania ottenne quella che, ad oggi, rappresenta l’ultima vittoria nell’ultimo confronto in assoluto con il Trapani: entrambe le squadre militavano in Serie D, finì 2-1 per i padroni di casa con Marco Palermo e Peppe Rizzo che risposero al momentaneo vantaggio granata su rigore di Kosovan. Sancito l’inizio di una lunghissima serie di vittorie per il Catania, decisiva ai fini dell’aggiudicazione con ampio anticipo del torneo di massima divisione dilettantistica.

I primi incontri fra Catania e Trapani risalgono agli anni Trenta, allorché la Società Sportiva Catania, prima compagine cittadina ad adottare i colori rossazzurri, ospitò in tre diverse circostanze i nerazzurri della Juventus Trapani presso il campo dell’allora piazza Esposizione (in seguito ribattezzata piazza Giovanni Verga). Le squadre catanesi e trapanesi si affrontarono nuovamente nel novembre 1942, alcuni mesi prima dello sbarco degli Alleati sull’isola che sancì di fatto la sospensione dell’attività agonistica. Nell’immediato secondo dopoguerra il Catania sfidò due volte sul campo la squadra trapanese (nel frattempo rinominata Associazione Sportiva Drepanum, con colori sociali granata) nel 1947 e nel 1949.

Sono due i confronti giocati a Catania risalenti agli anni Settanta (0-0 nel 1975 e 2-0 nel 1977 con reti di Frigerio su rigore e Fusaro) e ben tre nel 1998. Rocambolesco il 3-2 maturato il 10 maggio ’98 con le reti di Brutto, Furlanetto su rigore, Ricca e la doppietta dell’ex Mosca a sancire il risultato finale. Rotondo successo catanese in Coppa Italia di Serie C nel settembre ’98 (Manca, Brutto e Tarantino i marcatori), a cui seguì un pareggio per 1-1 in campionato il 6 dicembre seguente (reti di Ferrara e Tarantino ambedue dal dischetto, nella stessa partita Manca colpì il legno proprio dagli undici metri).

L’ultimo confronto in Serie B risale all’11 aprile 2015, circostanza in cui il Catania allenato da Marcolin rimontò l’iniziale vantaggio ospite, firmato dall’ex di turno Terlizzi su rigore, grazie ai gol del difensore Schiavi (doppietta), autorete dello stesso Terlizzi e Castro. L’unica affermazione trapanese è datata, invece, 23 aprile 2018: marcatori Palumbo, Marras e rigore trasformato da Lodi nei minuti di recupero. Nella stagione 2018/19, prima della sopra citata sfida playoff, il Catania ha battuto il Trapani in campionato con il punteggio di 3-1 grazie alla doppietta di Lodi e al gol di Marotta, di Golfo la rete della bandiera trapanese.

BILANCIO PRECEDENTI SOTTO L’ETNA

Vittorie Catania: 12

Pareggi: 3

Vittorie Trapani: 1

Gol Catania: 39

Gol Trapani: 13

Prima Divisione 1932-33 SS Catania 6-0 Juventus Trapani

15′ Nicolosi, 25′ Pulzone, 38′ Pignattelli, 43′ Nicolosi, 55′ Poccardi aut., 77′ Enghel

Prima Divisione 1933-34 SS Catania 3-1 Juventus Trapani

38′ Degni (C), 58′ Bodin (C), 80′ Bodin (C), 84′ Vignozzi (T)

Serie C 1942-43 AFC Catania 4-1 Juventus Trapani

22′ Marcoccio (C), 38′ Tesi (C), 72′ Tesi (C), 77′ Ciani rig. (T), 83′ Romano (C) rig.

Serie C 1946-47 Catania 2-0 Drepanum Trapani (a tavolino)

Serie C 1947-48 Catania 1-0 Drepanum Trapani

26′ Cadei

Serie C 1948-49 Catania 2-1 Drepanum Trapani

14′ Messora (C), 63′ Graziano (T), 85′ Prevosti rig. (C)

Serie C 1974-75 Catania 0-0 Trapani

Serie C 1977-78 Catania 2-0 Trapani

44′ Frigerio rig., 59′ Fusaro

Serie C2 1997-98 Catania 3-2 Trapani

4′ Brutto (C), 51′ Mosca (T), 82′ Furlanetto rig. (C), 86′ Ricca (C), 90′ Mosca (T)

Coppa Italia Serie C 1998-99 Catania 3-0 Trapani

30′ Manca, 82′ Brutto, 86′ Tarantino

Serie C2 1998-99 Catania 1-1 Trapani

47′ G. Ferrara rig. (T), 84′ Tarantino rig. (C)

Serie B 2014-15 Catania 4-1 Trapani

9′ Terlizzi rig. (T), 49′ Schiavi (C), 52′ Terlizzi aut. (C), 63′ Castro (C), 91′ Schiavi (C)

Serie C 2017-18 Catania 1-2 Trapani

50′ Palumbo (T), 92′ Marras (T), 94′ Lodi rig. (C)

Serie C 2018-19 Catania 3-1 Trapani

48′ Lodi rig. (C), 50′ Marotta (C), 61′ Lodi (C), 70′ Golfo (T)

Playoff Serie C 2018-19 Catania 2-2 Trapani

2′ Tulli (T), 68′ Ferretti (T), 73′ Lodi (C), 87′ Lodi rig. (C)

Serie D 2022-23 Catania 2-1 Trapani

33′ Kosovan (T), 49′ Palermo (C), 51′ Rizzo (C)

