INFERMERIA: Lunetta e Luperini, condizioni fisiche da valutare

Tra pochi giorni il Catania sfiderà il Trapani allo stadio “Angelo Massimino”. Gli etnei hanno già ripreso gli allenamenti in preparazione di un altro match importante nell’ottica di provare a risalire in classifica. Vedremo se l’infermeria farà registrare qualche recupero. Gli esami strumentali stabiliranno le condizioni fisiche di Lunetta, uscito malconcio dal campo domenica per un problema muscolare.

Luperini, invece, dopo il confronto casalingo con il Messina ha accusato un affaticamento e Toscano ha preferito non inserirlo nella lista dei convocati a Crotone. Non si esclude che possa essere ristabilito in tempo per la gara di venerdì. Nelle ultime due partite De Rose è stato convocato, non venendo però impiegato: soltanto per qualche giorno la scorsa settimana ha cominciato a lavorare con il gruppo. Adesso, in allenamento, potrà mettere ulteriore benzina nelle gambe. Sturaro continua il percorso di recupero. Da valutare Celli.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***