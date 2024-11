POPOVIC: stage a Sydney con l’Australia U23

La società rossazzurra rende noto che l’attaccante Gabriel Popovic “ha già svolto i primi allenamenti con la Nazionale australiana Under 23, nell’ambito dello stage che si protrarrà fino a sabato 16 novembre, a Sydney, agli ordini del selezionatore Tony Vidmar”. Il calciatore classe 2003 da quando milita tra le fila del Catania ha totalizzato 5 presenze mettendo a segno un gol – il primo in Italia – nel match perso in Coppa Italia Frecciarossa per 2-1, a Chiavari, contro la Carrarese il 3 agosto.

