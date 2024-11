CAVESE: i convocati per Catania, recupera Fella

Vincenzo Maiuri, allenatore della Cavese, ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Catania. Se da una parte mister Domenico Toscano porta con sè 23 rossazzurri, dall’altra Maiuri ha convocato 24 elementi. Nno figurano in elenco il difensore Piana e lo squalificato Vitale. Recupera, invece, la punta di diamante dei metelliani, l’ex Palermo Fella, autore di 3 gol in questo campionato. Presenti nella lista delle convocazioni anche l’ex centrocampista del Catania Fornito ed il laterale sinistro Maffei, ancora di proprietà del club etneo.

Riportiamo di seguito i convocati, ruolo per ruolo:

PORTIERI – Boffelli, Di Somma, Lamberti

DIFENSORI – Barba, Loreto, Maffei, Marchisano, Peretti, Rizzo, Saio, Tropea

CENTROCAMPISTI – Barone, Citarella, Fornito, Konate, Marranzino, Pezzella

ATTACCANTI – Badje, Diarrassouba, Diop, Fella, Quattrocchi, Sorrentino, Vigliotti

