CONVOCATI: 21 rossazzurri disponibili, out Luperini

Come preannunciato da mister Domenico Toscano, il Catania recupera Lunetta. Per il resto si registra l’assenza di Luperini, uscito malconcio dal campo dopo il confronto con il Messina (affaticamento muscolare). In vista del match di domenica sera allo stadio “Ezio Scida”, l’allenatore rossazzurro potrà contare su 21 calciatori. Oltre a Luperini, non sono presenti nella lista dei convocati Celli, Di Tacchio, Popovic e Sturaro. Rientrano dalla squalifica Quaini e Guglielmotti. Di seguito gli atleti a disposizione, ruolo per ruolo:

PORTIERI – 1 Klāvs Bethers, 22 Lorenzo D’Agata, 31 Marius Adamonis

DIFENSORI – 15 Matteo Di Gennaro, 24 Ertijon Gega, 27 Alessio Castellini, 68 Mario Ierardi

CENTROCAMPISTI – 6 Francesco De Rose, 10 Kaleb Joel Jiménez Castillo, 14 Luca Verna, 16 Alessandro Quaini, 19 Alessandro Raimo, 20 Gianluca Carpani, 23 Gabriel Antonio Lunetta, 33 Armando Anastasio, 37 Carmelo Forti, 44 Davide Guglielmotti

ATTACCANTI – 9 Roberto Inglese, 11 Filippo D’Andrea, 21 Matteo Stoppa, 32 Adriano Montalto

