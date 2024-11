BREVE: “Catania, pochi giocatori bravi nell’uno contro uno. Montalto si sbloccherà. Jimenez? Toscano potrebbe rilanciarlo”

Riportiamo alcune considerazioni di Carlo Breve, allenatore ed opinionista, ai microfoni di Telecolor dopo lo 0-0 casalingo col Messina ed in vista della trasferta di Crotone:

“In questo momento il Catania è in grande difficoltà ma c’è anche da considerare che tanti titolari importanti non sono disponibili. La squadra sta facendo fatica e nelle ultime giornate ha fatto ancora più fatica. Inoltre il Catania ha pochi giocatori bravi tecnicamente nell’uno contro uno. Parlo di Stoppa, D’Andrea, Jimenez, tre calciatori che in questo momento stanno giocando poco, meno degli altri. Stoppa non ha risposto appieno alle aspettative, da Jimenez ci si aspettano delle prestazioni che possano far vincere qualche partita al Catania”.

“L’italo-spagnolo andrebbe impiegato in una posizione un pò più avanzata, questo Toscano lo sa ma per ragioni di carenza di organico lo ha schierato mezzala perchè non ha un giocatore da affiancare a Verna per comporre un centrocampo solido e proporre i due trequartisti. Mancando tanti giocatori in mezzo al campo e non avendo nelle migliori condizioni D’Andrea, Jimenez e Stoppa, il Catania fatica a scardinare le difese avversarie“.

“Montalto? Possono sbagliare anche i grandissimi attaccanti. La carriera di Montalto parla chiaro, con più di 40 gol in Serie B, 12 l’anno scorso, ricordo tante reti messe a segno a Terni. Ci sta un periodo di appannamento. Attraversa un periodo no, ma secondo me prima o dopo si sbloccherà. Il Catania farebbe bene a sfruttare meglio i calci piazzati. Lo staff di Toscano deve lavorare molto sulle situazioni da palla inattiva“.

“Il Crotone? Doveva stare tra le prime della classe, ha avuto una fase molto negativa ma si sta riprendendo, utilizza il 4-2-3-1. A squadre che applicano questo sistema di gioco il Catania ha sempre lasciato un pò il palleggio. Guglielmotti e Quaini? Rientrano dalla squalifica e potranno essere della gara. E’ possibile che Toscano rilanci Jimenez, nelle ultime gare un pò fuori dai radar. Ipotizzando l’inserimento di Quaini con Verna a centrocampo, Jimenez potrebbe agire da trequartista insieme a Carpani, che è in ottima condizione”.

