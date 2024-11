SERIE C: i risultati del sabato calcistico. Vincono Trapani e Latina, cade il Benevento

In attesa delle gare domenicali e di quelle in programma lunedì, sono scese in campo otto squadre nel girone C di Serie C per la 14a Giornata. Casertana e Monopoli non si fanno male, pareggiando a reti bianche, Trapani vittorioso di misura sulla Cavese al “Provinciale” grazie al gol siglato da Lescano al 91′. Vince anche il Latina: doppietta di Crecco rifilata al Sorrento. Benevento sconfitto in trasferta dall’AZ Picerno, che si assicura i tre punti in virtù della rete messa a segno da Bernardotto nel corso della ripresa. Riportiamo di seguito i risultati del sabato, le prossime partite e la classifica del raggruppamento meridionale aggiornata:

AZ Picerno 1-0 Benevento

70′ Bernardotto

Casertana 0-0 Monopoli

Latina 2-0 Sorrento

45′ Crecco, 86′ Crecco

Trapani 1-0 Cavese

90’+1 Lescano

DOMENICA 10 NOVEMBRE

12.30, Potenza – Avellino

15.00, Foggia – Juventus Next Gen

17.30, ACR Messina – Giugliano

19.30, Crotone – Catania

LUNEDI’ 11 NOVEMBRE

20.30, Taranto – Audace Cerignola

20.30, Turris – Team Altamura

CLASSIFICA

1. Benevento 29

2. *Audace Cerignola 25

3. Monopoli 24

4. *Giugliano 23

5. *Avellino 22

6. Trapani 21

7. AZ Picerno 21

8. *Potenza 21

9. *Catania 20 (-1)

10. Sorrento 20

11. Cavese 17

12. *Crotone 16

13. *Team Altamura 15

14. Casertana 14

15. Latina 14

16. *Turris 13 (-1)

17. *Foggia 10

18. *ACR Messina 10

19. *Juventus Next Gen 7

20. *Taranto 6 (-4)

*una partita in meno

