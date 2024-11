CONVOCATI: Montalto e undici Under 19 tra i rossazzurri a disposizione di Toscano

In vista della gara con il Trapani, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C, mister Toscano ha convocato ventisette calciatori, includendo undici under 19: il portiere Butano; i difensori Allegra, Sechi e Nania; gli esterni Ciniero e Bonaccorso; i centrocampisti Forti e Coriolano; gli attaccanti D’Emilio, Corallo e Privitera. Indisponibili: Celli, De Rose, Di Tacchio, Gega, Guglielmotti, Ierardi, Lunetta, Sturaro. C’è Montalto.

Ecco la lista dei convocati nel dettaglio, ruolo per ruolo:

PORTIERI – 1 Klāvs Bethers, 12 Damiano Butano, 31 Marius Adamonis

DIFENSORI – 15 Matteo Di Gennaro, 27 Alessio Castellini, 35 Ermanno Ciniero, 36 Oscar Santo Allegra, 40 Simone Sechi, 43 Lorenzo Bonaccorso, 45 Simone Nania

CENTROCAMPISTI – 10 Kaleb Joel Jiménez Castillo, 14 Luca Verna, 16 Alessandro Quaini, 17 Gregorio Luperini, 19 Alessandro Raimo, 20 Gianluca Carpani, 33 Armando Anastasio, 37 Carmelo Forti, 41 Alessandro Coriolano

ATTACCANTI – 9 Roberto Inglese, 11 Filippo D’Andrea, 21 Matteo Stoppa, 28 Gabriel Popovic, 32 Adriano Montalto, 38 Clarence Corallo, 34 Federico D’Emilio, 39 Lorenzo Privitera

